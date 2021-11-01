У Польщі затримали українця, який перевозив нелегальних мігрантів на Porsche
Поліція Польщі арештувала українського водія, який перевозив 11 нелегальних мігрантів з Ірану
Про це пише РБК-Україна.
"За кермом був 24-річний громадянин України. Виявилося, що в Porsche він перевозив 11 громадян Іраку, які нелегально перебували в Польщі", - йдеться у повідомленні.
Арешт стався поруч із білоруським кордоном у місті Більськ-Підляський. Згідно з даними поліції, у чоловіка не було водійських прав, а автомобіль він позичив у друга.
Суд арештував українця на 2 місяці за звинуваченнями в організації нелегального перетину кордону, водінні без прав та перевищенні кількості пасажирів в авто.
- Нагадаємо, у Польщі водій-українець, що перевозив нелегалів, лишив автобус й 3 км тікав від поліції
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