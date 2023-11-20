У Польщі заявили про спроби режиму Лукашенка нібито налагодити діалог для відбілювання іміджу
Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка висловлює намір до діалогу з новим урядом Польщі з метою відбілювання свого іміджу
Про це заявив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін у X.
"Росія і Білорусь продовжують операції проти Польщі, спрямовані на руйнування іміджу, підрив взаємної довіри між поляками та українцями, висміювання структур безпеки Польщі та поширення тривоги в суспільстві", - зазначив він.
За словами Жаріна, останнім часом пропаганда Кремля продовжує операцію з дискредитації польської обороноздатності через просування тези про те, що потенціал збройних сил перебільшений.
"Водночас рішення польського міністерства оборони про створення танкового батальйону на сході країни було інтерпретовано кремлівською пропагандою - зокрема й Пєсковим - як крок до ескалації напруженості у відносинах із Мінськом і Москвою", - заявив він.
Жарін зазначив, що пропаганда Росії зараз акцентує на протесті польських перевізників на кордоні з Україною, щоб посварити держави та послабити взаємну довіру народів.
"!У пропагандистській діяльності режиму Лукашенка щодо Польщі простежується така тенденція - подаються сигнали про відкритість Мінська до діалогу з майбутнім урядом Польщі", - наголосив він.
Представник уряду додав, що водночас режим Лукашенка послідовно представляє нинішню політику Варшави як агресивну, провокаційну і шкідливу для Польщі та Європи.
"Подібні наративи білоруського режиму слід сприймати як спробу використати поствиборчу ситуацію в Польщі для пом’якшення позиції польського уряду щодо ворожих дій Мінська, а також для відбілювання свого іміджу, повного фальші", - додав він.
Жарін додав, що операція з дестабілізації польсько-білоруського кордону з використанням штучної міграції, розпочата режимом Лукашенка влітку 2021 року, триває.
"Ця операція також постійно супроводжується дезінформаційною діяльністю, що полягає в постійному повторенні звинувачень на адресу Польщі у скоєнні - руками прикордонних служб - геноциду щодо „біженців“, які перетинають або намагаються перетнути прикордонний бар'єр", - підкреслив він.
- У неділю, 12 листопада, Польща розгорнула в селищі Чартаєв, що неподалік від кордону з Білоруссю, новий танковий батальйон у складі першої піхотної дивізії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.95Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе