У Польщі заявили про спроби режиму Лукашенка нібито налагодити діалог для відбілювання іміджу

Про це заявив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін у X.

"Росія і Білорусь продовжують операції проти Польщі, спрямовані на руйнування іміджу, підрив взаємної довіри між поляками та українцями, висміювання структур безпеки Польщі та поширення тривоги в суспільстві", - зазначив він.

За словами Жаріна, останнім часом пропаганда Кремля продовжує операцію з дискредитації польської обороноздатності через просування тези про те, що потенціал збройних сил перебільшений.

"Водночас рішення польського міністерства оборони про створення танкового батальйону на сході країни було інтерпретовано кремлівською пропагандою - зокрема й Пєсковим - як крок до ескалації напруженості у відносинах із Мінськом і Москвою", - заявив він.

Жарін зазначив, що пропаганда Росії зараз акцентує на протесті польських перевізників на кордоні з Україною, щоб посварити держави та послабити взаємну довіру народів.

"!У пропагандистській діяльності режиму Лукашенка щодо Польщі простежується така тенденція - подаються сигнали про відкритість Мінська до діалогу з майбутнім урядом Польщі", - наголосив він.

Представник уряду додав, що водночас режим Лукашенка послідовно представляє нинішню політику Варшави як агресивну, провокаційну і шкідливу для Польщі та Європи.

"Подібні наративи білоруського режиму слід сприймати як спробу використати поствиборчу ситуацію в Польщі для пом’якшення позиції польського уряду щодо ворожих дій Мінська, а також для відбілювання свого іміджу, повного фальші", - додав він.

Жарін додав, що операція з дестабілізації польсько-білоруського кордону з використанням штучної міграції, розпочата режимом Лукашенка влітку 2021 року, триває.

"Ця операція також постійно супроводжується дезінформаційною діяльністю, що полягає в постійному повторенні звинувачень на адресу Польщі у скоєнні - руками прикордонних служб - геноциду щодо „біженців“, які перетинають або намагаються перетнути прикордонний бар'єр", - підкреслив він.