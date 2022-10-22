У Польщу та Литву не впустили 137 нелегалів з боку Білорусі
До Польщі та Литви 21 жовтня намагалися проникнути 137 нелегалів з боку Білорусі. Спроба завершилася провалом, мігрантів відтіснили на територію РБ
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.
У Польщу 21 жовтня намагалися незаконно потрапити 98 іноземців. Серед них громадяни Туреччини та Шрі-Ланки, 20 з яких підійшли до бар'єра і були відтіснені на територію Білорусі.
Затримано 4 українців, які перевозили загалом 13 іноземців - громадян Єгипту, Судану та Сирії. Відомо, що на литовсько-білоруському кордоні за добу було затримано 39 мігрантів.
- 29 серпня Литва завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. На ділянках протяжністю близько 502 км встановлено фізичний бар’єр – огорожу та колючий дріт.
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