У польському Сеймі через звільнення віцепрем'єра може розвалитись коаліція на чолі з "ПіС"

Про це пише "Європейська правда".



Конфлікт між двома коаліційними партнерами спалахнув після рішення звільнити з уряду членкиню партії "Згода" Анни Корнецької з посади заступника державного секретаря в Міністерстві розвитку, праці та технологій.



У "Згоді" скликали засідання, на якому ухвалили ультиматум для "ПіС" . В "Згоді" поставили своє подальше перебування в коаліції у залежність від врахування їхніх поправок до деяких законів.



"Між нами не вистачає довіри, не виконується доручена урядом діяльність. Ось чому Матеуш Моравецький сьогодні попросив (президента) звільнити Ярослава Говіна", - заявив після демаршу партії речник уряду Пьотр Мюллер.



"Ця відставка фактично є кінцем коаліції та кінцем "Об’єднаної правиці", - прокоментував своє звільнення віцепрем'єр від "Згоди" Ярослав Говін.



Польські політологи припускають можливість проведення позачергових парламентських виборів вже навесні наступного року.

Нагадаємо, наприкінці липня соцопитування показали, що опозиційна "Громадянська платформа" подвоїла свій рейтинг за місяць після повернення Дональда Туска в польську політику