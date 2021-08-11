У польському Сеймі через звільнення віцепрем'єра може розвалитись коаліція на чолі з "ПіС"
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звільнив віцепрем'єра Ярослава Говіна від партії "Згода", яка входить до коаліції з "Правом та Справедливістю"
Про це пише "Європейська правда".
Конфлікт між двома коаліційними партнерами спалахнув після рішення звільнити з уряду членкиню партії "Згода" Анни Корнецької з посади заступника державного секретаря в Міністерстві розвитку, праці та технологій.
У "Згоді" скликали засідання, на якому ухвалили ультиматум для "ПіС" . В "Згоді" поставили своє подальше перебування в коаліції у залежність від врахування їхніх поправок до деяких законів.
"Між нами не вистачає довіри, не виконується доручена урядом діяльність. Ось чому Матеуш Моравецький сьогодні попросив (президента) звільнити Ярослава Говіна", - заявив після демаршу партії речник уряду Пьотр Мюллер.
"Ця відставка фактично є кінцем коаліції та кінцем "Об’єднаної правиці", - прокоментував своє звільнення віцепрем'єр від "Згоди" Ярослав Говін.
Польські політологи припускають можливість проведення позачергових парламентських виборів вже навесні наступного року.
- Нагадаємо, наприкінці липня соцопитування показали, що опозиційна "Громадянська платформа" подвоїла свій рейтинг за місяць після повернення Дональда Туска в польську політику
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