У Полтаві помер творець хору "Калина" Григорій Левченко

Про це повідомило видання Kolo News.

"Сумно й боляче! Сьогодні відійшов у вічність Великий Українець, патріот своєї Батьківщини, неймовірно талановитий музикант, український хоровий диригент, композитор і педагог, заслужений діяч мистецтв України, професор ПНПУ ім. В. Г. Короленка, справжній друг і батько українського народного хору "Калина", – написав у facebook Юрій Сулаєв, речник ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Довідка

Український народний хор "Калина" Григорій Левченко створив у 1979 році при Полтавському педагогічному інституті. У репертуарі колективу хорові та інструментальні твори українських та зарубіжних композиторів минулого й сучасності, обробки українських народних пісень, багаточастинні музично-хореографічні композиції, створені на основі народної творчості Полтавщини.

За час існування хор "Калина" брав участь у багатьох регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, оглядах художньої самодіяльності та фестивалях народної творчості.

Хор гастролював із концертами у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Італія, Німеччина, Польща, Росія, Туреччина, Франція, Швейцарія.

7 вересня на 81-му році життя помер заслужений артист України, лауреат літературно-мистецьких премій імені Сидора Воробкевича та Сіді Таль, провідний майстр сцени - Богдан Братко.

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