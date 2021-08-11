У Полтаві за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть квитки в театр, - ОДА
У Полтаві театр ляльок і театр імені Гоголя подарують жителям, які вперше робитимуть щеплення від коронавірусу, 110 квитків на свої вистави
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
"Полтавський Театр ляльок і Театр імені Гоголя дарують 110 квитків на свої вистави", - повідомив він.
Квитки отримають ті, хто вперше робитиме щеплення від коронавірусу.
"Так, у суботу в центрі вакцинації в ТРЦ "Київ" даруватимуть 60 квитків на виставу "Великий льох" у Театрі ляльок. У неділю 50 квитків подарує Театр імені Гоголя на виставу "Тарас Бульба", хто отримає перше щеплення в центрі вакцинації в ПД "Листопад", - зауважив Синєгубов.
- Нагадаємо, мер Вашингтона Мюріел Баузер запропонувала дарувати навушники AirPods всім підліткам від 12 до 17 років, які отримають перше щепленнявід коронавірусу.
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