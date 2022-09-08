У Полтаві зникнуть пам'ятники російської імперськості, - Мінкульт
Міністерство культури та інформполітики рекомендує полтавській владі демонтувати три пам'ятники, які є "символами російської імперськості"
Про це йдеться у рекомендаціях Експертної ради, опублікованих на сайті відомства.
Йдеться про демонтаж об’єктів, встановлених у часи російської імперії та пов’язаних з "перемогою РФ у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції":
- монумента (колони) Слави, встановленого на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I";
- пам'ятника на місці відпочинку Петра, спорудженого у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар;
- пам'ятника славним захисникам Полтави та коменданту фортеці Олексію Келіну, встановленого у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.
"Вони (ці об'єкти. - Ред.) є воєнними імперськими символами, які меморіалізують перемогу Росії над Україною та її союзником Швецією, покликані підкреслювати колоніальний, залежний стан України, уславлювати російську армію, і продовжують закріплювати російське бачення української історії".
У Мінкульті пояснюють необхідність демонтажу пам'ятників тим, що в умовах повномасштабної війни ворог використовує їх, серед іншого, як "аргументи" для заперечення існування української нації і держави. Натомість росіяни просувають тезу про "один народ" та намагаються запровадити так званий "русский мир" як ідеологію, наголошують у відомстві.
Також існування у публічному просторі російських імперських пам'ятників "демонструють вищість російської культури, підкреслюючи другорядність української".
"Думаю, що ці рекомендації допоможуть у дискусії щодо присутності у публічному просторі Полтави об’єктів, які є імперськими символами Росії. Нагадаю, що рішення мають ухвалювати місцеві органи влади", – резюмував у підсумку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
- За пів року війни Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало пів тисячі епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини. Ще кілька десятків таких епізодів знаходяться на перевірці.
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