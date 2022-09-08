Про це йдеться у рекомендаціях Експертної ради, опублікованих на сайті відомства.

Йдеться про демонтаж об’єктів, встановлених у часи російської імперії та пов’язаних з "перемогою РФ у Полтавській битві 8 липня 1709 року над союзними військами України та Швеції":

монумента (колони) Слави, встановленого на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I";

пам'ятника на місці відпочинку Петра, спорудженого у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар;

пам'ятника славним захисникам Полтави та коменданту фортеці Олексію Келіну, встановленого у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві.

"Вони (ці об'єкти. - Ред.) є воєнними імперськими символами, які меморіалізують перемогу Росії над Україною та її союзником Швецією, покликані підкреслювати колоніальний, залежний стан України, уславлювати російську армію, і продовжують закріплювати російське бачення української історії".

У Мінкульті пояснюють необхідність демонтажу пам'ятників тим, що в умовах повномасштабної війни ворог використовує їх, серед іншого, як "аргументи" для заперечення існування української нації і держави. Натомість росіяни просувають тезу про "один народ" та намагаються запровадити так званий "русский мир" як ідеологію, наголошують у відомстві.

Також існування у публічному просторі російських імперських пам'ятників "демонструють вищість російської культури, підкреслюючи другорядність української".

"Думаю, що ці рекомендації допоможуть у дискусії щодо присутності у публічному просторі Полтави об’єктів, які є імперськими символами Росії. Нагадаю, що рішення мають ухвалювати місцеві органи влади", – резюмував у підсумку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За пів року війни Міністерство культури та інформаційної політики зафіксувало пів тисячі епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини. Ще кілька десятків таких епізодів знаходяться на перевірці.

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