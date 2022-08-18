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У порти Одещини 18 серпня мають зайти ще 5 суден для завантаження продовольством, - речник голови ОВА Братчук

18 серпня, 2022 четвер
08:51
Економіка Судно, яке вийшло з порту "Чорноморськ"

Сергій Братчук, речник начальника Одеської ОВА, зазначив, що по зерновому коридору з українських портів вийшло 24 судна, тобто понад 600 тисяч тонн агропромислової продукції відправилися за пунктами призначень

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Працюють всі три порти: Південний, Чорноморськ і Одеса. Вже з портів вийшло 24 судна, тобто понад 600 тисяч тонн української агропромислової продукції відправилися за пунктами призначень. Ми говоримо не тільки про ті судна, які були заблоковані станом на 24 лютого. Вчора, 17 серпня, вийшло три судна з портів Чорноморськ та Одеса, на бортах цих кораблів 333 тисяч тонн продукції. І сьогодні, 18 серпня, дуже важливий момент – захід п'яти суден на завантаження у наших портах, тобто йде зворотний зв'язок, коридор працює", - зауважив речник голови Одеської ОВА.

Сергій Братчук додав щодо безпеки зернового коридору: тут маршрут визначений і працюють всі відповідні служби. А що до проблем з мінами у Чорному морі, то потрібно буде до них повертатися після перемоги, і це буде завданням не лише України, а і сусідніх держав-партнерів, які знаходяться у Чорноморському басейні.

  • Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.
  • 15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.
  • 17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.

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