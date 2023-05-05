У Посад-Покровському на Херсонщині відновили електропостачання після року без світла
Сьогодні енергетики подали напругу до села, електропостачання у своїх оселях мають майже половина абонентів
Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
"Зруйноване росіянами Посад-Покровське нарешті зі світлом. Сьогодні енергетики подали напругу до села, електропостачання у своїх оселях мають близько 40% абонентів", - написав посадовець.
Село у Херсонській області не перебувало в окупації, проте довгий час було "нульовою лінією", де тривали бойові дії. Електрика у Посаді-Покровському зникла 14 березня 2022 року.
- Село у Херсонській області знаходиться на межі із Миколаївською областю. Місцеві посадовці повідомляли, що тривала відсутність електрики пов'язана зі значними руйнуваннями.
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