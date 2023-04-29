У Посад-Покровському на Херсонщині електрики немає понад рік
Село у Херсонській області не перебувало в окупації, проте довгий час було "нульовою лінією", де тривали бойові дії. Електрика у Посад-Покровському зникла 14 березня 2022 року і не відновлена досі
Про це розповіла заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова в ефірі Еспресо.
За словами посадовиці, у Посад-Покровському встановлюють 328 модульних будинків, які селище отримало для розміщення місцевих, котрі втратили свої домівки.
"На даний час встановлено уже 60 будинків, але люди ще не проживають - вони опалюються від електронагрівачів, а світла немає. Як пропало 14 березня 2022 року, так і немає. Але електрики обіцяють відновити електропостачання на початку травня в деяких точках", - розповіла вона.
Соколова зазначила, що тривала відсутність пов'язана зі значними руйнуваннями - комунальники заново встановлюють стовпи та натягують дроти.
Село у Херсонській області знаходиться на межі із Миколаївською областю. Воно не перебувало в окупації, проте довгий час було "нульовою лінією", де тривали бойові дії.
- На лівому березі Дніпра у Новій Каховці окупаційні війська зводять додаткові оборонні укріплення, переміщуючи їх углиб території. Також у сільській місцевості росіяни проводять репетиції вуличних боїв.
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