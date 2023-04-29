Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Посад-Покровському на Херсонщині електрики немає понад рік
Ексклюзив

У Посад-Покровському на Херсонщині електрики немає понад рік

29 квітня, 2023 субота
15:36
Суспільство електромережі ЛЕП світло

Село у Херсонській області не перебувало в окупації, проте довгий час було "нульовою лінією", де тривали бойові дії. Електрика у Посад-Покровському зникла 14 березня 2022 року і не відновлена досі

Про це розповіла заступниця старости Посад-Покровського Лариса Соколова в ефірі Еспресо.

За словами посадовиці, у Посад-Покровському встановлюють 328 модульних будинків, які селище отримало для розміщення місцевих, котрі втратили свої домівки.

"На даний час встановлено уже 60 будинків, але люди ще не проживають - вони опалюються від електронагрівачів, а світла немає. Як пропало 14 березня 2022 року, так і немає. Але електрики обіцяють відновити електропостачання на початку травня в деяких точках", - розповіла вона.

Соколова зазначила, що тривала відсутність пов'язана зі значними руйнуваннями - комунальники заново встановлюють стовпи та натягують дроти.

Село у Херсонській області знаходиться на межі із Миколаївською областю. Воно не перебувало в окупації, проте довгий час було "нульовою лінією", де тривали бойові дії.

  • На лівому березі Дніпра у Новій Каховці окупаційні війська зводять додаткові оборонні укріплення, переміщуючи їх углиб території. Також у сільській місцевості росіяни проводять репетиції вуличних боїв. 
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
28 квітня, 2023 п'ятниця
Публічна інформація про зброю для України перед контрнаступом виявляється для росіян неприємним сюрпризом, - експерт Defense Express Киричевський
Зеленський
28 квітня, 2023 п'ятниця
Президент доручив Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, - Резніков
28 квітня, 2023 п'ятниця
Китай заявив, що сприйматиме візит японських посадовців на Тайвань як перетин "червоної лінії"
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
29 квітня
16:25
Медведєв
Медведєв закликав розірвати дипломатичні відносини РФ з Польщею
16:22
Підняття прапора ВМС України
Над Київською ОВА, у Бучі та Фастові підняли прапор ВМС України
16:20
В Україну прибула делегація США для підписання важливої інвестиційної угоди
В Україну прибула делегація США для підписання важливої інвестиційної угоди: подробиці
16:03
OPINION
Павло Клімкін
На шляху до НАТО - гарантії ядерних держав
15:52
Оновлено
Інгулець - Дніпро-1, Олександр Сваток (ліворуч)
УПЛ: "Дніпро-1" здолав "Інгулець", "Зоря" перемогла "Чорноморець", результати інших матчів 23-го туру
15:50
Президент України Володимир Зеленський
Путін є терористом, що не тримає слова, - Зеленський
15:38
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
У платіжної системи Приватбанку стався збій
15:37
Ольга Харлан
Українка Харлан здобула медаль Гран-прі на старті відбору на Олімпіаду-2024
15:33
Ексклюзив
ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ може розпочатися під час ротації ворога, - військовий аналітик Гетьман
15:08
хакер
Хакери атакують держоргани України під виглядом оновлення операційної системи
14:38
сапер, розмінування
В Україні за добу знешкодили 408 вибухонебезпечних предметів
14:27
російські військові окупанти
Російські окупанти планують запустити пороми з Криму для вивезення людей і техніки, - Чубаров
14:21
Шахед
На півдні та сході України ЗСУ знищили три російські дрони
14:16
на фото: мурал
"Слава Україні. Героям Слава": у Києві створили мурал із зображенням Олександра Мацієвського
14:00
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
"Божа кара за Умань": в ГУР розкрили подробиці вибухів на нафтобазі в Севастополі
14:00
OPINION
Петро Олещук
Кілька тез про непомічений візит Кулеби до Іраку
13:50
Луганськ
На окупованій Луганщині цивільним відмовляють у медикаментах
13:37
Дмитро Медведєв
Медведєв розповів, якими будуть "акти відплати" РФ за спробу України повернути Крим
13:30
Володимир Зеленський
Росія побудувала сучасний інформаційний фашизм, - Зеленський
13:06
Польща
У Варшаві поліція виселяє школу при посольстві РФ, - росЗМІ
12:53
зерно хліб пшениця елеватор
Україна передала Польщі та ЄС ноти через обмеження на експорт агропродукції
12:40
Оновлено
Умань
РФ обстріляла ракетами Україну: в Умані через влучання в багатоповерхівку 23 загиблих, cеред них - 5 дітей, а в Дніпрі загинула жінка і 2-річна дитина
12:35
на фото: затримання
Працювали за рублі. СБУ затримала 6 організаторів псевдореферндумів на Луганщині те Херсонщині
12:30
Зеленський
Зеленський розповів, від чого залежатиме успіх контрнаступу України
12:27
Володимир Зеленський
Якщо росіяни переможуть Україну, є високий ризик, що буде Третя світова війна, - Зеленський
12:20
РФ за добу завдала 56 ударів по Запорізькій області: є руйнування
12:06
OPINION
Михайло Басараб
Життя російській опозиції ускладнює її ж імперськість
11:58
Донеччина
На Донеччині ворог обстріляв будинки, підприємства, автобазу, вбив одну людину, поранив іще шістьох
11:37
парад
У ще одній області РФ скасували парад на 9 травня
11:28
Ексклюзив
Компанія зі США безкоштовно замінить склопакети у зруйнованих будинках Умані після удару РФ
11:13
Аліна Марущак
Українську чемпіонку світу впіймали на допінгу
11:11
Херсонщина обстріл
РФ 33 рази за добу обстріляла Херсонщину: одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення
10:51
Ексклюзив
винищувач F-16
Україна буде деокуповувати території і без F-16, але такий підхід коштуватиме людських життів, - генерал Романенко
10:47
Збірна України з хокею
Україна - Японія: де та коли дивитися вирішальний матч ЧС-2023 з хокею
10:33
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 475 дітей загинуло, понад 953 отримали поранення
10:26
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 квітня: яка ціна євро та долара в обмінниках
10:05
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Є поранені: РФ увечері била по Сумщині та Чернігівщині
10:00
ракета
Ціллю масованого ракетного обстрілу минулої доби, імовірно, є військові поставки, які нещодавно надійшли Україні, - британська розвідка
10:00
OPINION
Валерій Пекар
Про потребу деколонізації західного мислення від російського впливу
09:45
Ексклюзив
окупанти в окопі
В окупованій Новій Каховці на Херсонщині росіяни проводять репетиції вуличних боїв та будують оборону, - мер Коваленко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV