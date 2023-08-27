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У Повітряних силах оцінили, скільки може тривати розслідування авіакатастрофи на Житомирщині

27 серпня, 2023 неділя
11:33
Суспільство

Терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області, в якій загинули три українські пілоти, поки невідомі - воно може тривати до пів року

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, два навчально-бойові літаки L-39, які зіткнулися на Житомирщині, виконували бойове завдання, визначене керівництвом бригади. На жаль, завершити завдання не вдалося.

"Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося, і щоб надалі уникнути таких жахливих подій", - наголосив речник ПС.

Ігнат додав, що терміни проведення розслідування поки невідомі. 

"По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузькоспрямовані фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до пів року затягується розслідування, маємо такі приклади", - пояснив Ігнат.

Він додав, що зараз ми маємо достойно вшанувати загиблих у цій трагедії.

Авіакатастрофа на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

У п'ятницю, 25 серпня, у Житомирській області під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий у в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив. що рік тому у США загиблий пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти - Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 серпня наголосив, що Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав українське вільне небо.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Увечері 26 серпня побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

Кримінал
Україна
військові
ЗСУ
Житомирщина
авіакатастрофа
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