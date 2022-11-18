Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Задача Повітряних сил - знищити ціль. Усе, що там далі, на землі вже ідентифікується спеціалістами, які визначають тип ракети. Чому і як вони це роблять? Версій є багато. Можливо, дійсно закінчується (запас крилатих ракет у РФ, - ред.), а можливо, запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього", - пояснив Ігнат.

"Підтвердити цю інформацію (чи використали росіяни ракету з імітатором ядерної боєголовки, - ред.) мають відповідні органи, які збирають рештки ракет, вони їх документують, збирають як речові докази. Тож хай спочатку буде озвучена заява цих людей, які за це відповідальні", - додав він.

Українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, Defense Express заявила, що Росія запускає по території України крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки.