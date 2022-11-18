У Повітряних силах прокоментували інформацію про використання Росією ракети з імітатором ядерної боєголовки
Підтвердити або спростувати використання росіянами проти України крилатої ракети з імітатором ядерної боєголовки поки не можна, треба дочекатися висновків фахівців
Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
"Задача Повітряних сил - знищити ціль. Усе, що там далі, на землі вже ідентифікується спеціалістами, які визначають тип ракети. Чому і як вони це роблять? Версій є багато. Можливо, дійсно закінчується (запас крилатих ракет у РФ, - ред.), а можливо, запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього", - пояснив Ігнат.
"Підтвердити цю інформацію (чи використали росіяни ракету з імітатором ядерної боєголовки, - ред.) мають відповідні органи, які збирають рештки ракет, вони їх документують, збирають як речові докази. Тож хай спочатку буде озвучена заява цих людей, які за це відповідальні", - додав він.
- Українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, Defense Express заявила, що Росія запускає по території України крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки.
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