Про це в ефірі телемарафону 17 січня сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Станом на 17 січня, за даними ВМС ЗСУ, в Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети.

Ігнат нагадав, що Туреччина контролює протоки з Чорного в Середземне море згідно з конвенцією Монтре. До того ж, Туреччина є членом НАТО

"Туреччина чітко дотримується конвенції Монтре та не допускає ці кораблі далі через свої протоки", - сказав Ігнат.

"Те, що вони (росіяни, - ред.) мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - додав він.

За даними ОК "Південь", Росія тримає у Чорному морі ракетоносіїв із майже рекордною кількістю "калібрів" - 44 одиниці.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb