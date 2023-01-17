У Повітряних силах України пояснили, чому Росія не запускає ракети з Середземного моря
Росія не запускає ракети з Середземного моря, хоча там розташовано її ракетоносії, через позицію Туреччини, яка не допускає ці кораблі далі через свої протоки
Про це в ефірі телемарафону 17 січня сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Станом на 17 січня, за даними ВМС ЗСУ, в Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, із яких 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 72 ракети.
Ігнат нагадав, що Туреччина контролює протоки з Чорного в Середземне море згідно з конвенцією Монтре. До того ж, Туреччина є членом НАТО
"Туреччина чітко дотримується конвенції Монтре та не допускає ці кораблі далі через свої протоки", - сказав Ігнат.
"Те, що вони (росіяни, - ред.) мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - додав він.
- За даними ОК "Південь", Росія тримає у Чорному морі ракетоносіїв із майже рекордною кількістю "калібрів" - 44 одиниці.
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