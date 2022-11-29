Про це написало видання The New York Times.

У понеділок, 28 листопада, у селі Правдиному Херсонської області було виявлена братська могила з шістьома чоловіками, які були розстріляні російською армією та поховані там.

"Вони були українцями", - сказав Костянтин Подоляк, прокурор, який приїхав на розслідування, передає видання.

Повідомляється, що хоч росіяни пішли, вони продовжують вбивати людей у Херсоні та його околицях, місті, в якому до війни проживало близько 280 000 людей. Майже щоранку місто здригається від ударів російських артилерійських снарядів, які випускаються за милі звідти, з-за Дніпра. За останній тиждень загинуло більше десятка цивільних осіб, в тому числі четверо чоловіків, чиєю фатальною помилкою, за словами мешканців, було зібратися разом на вулиці й випити кави.

Читайте також: Противник намагається тримати лівобережжя України, а ЗСУ завдають превентивних ударів, - полковник СБУ Костенко

Уздовж берегів річки в Херсоні люди кидаються за стіни. Чиновники кажуть, що російські снайпери, які ховаються за милю або близько того, стріляють по мирних жителях, які черпають воду з річки, щоб вмитися.

"Нас намагаються тероризувати, - заявив Олександр Самойленко, політик, голова Херсонської обласної ради. "І поки ми не звільнимо територію навколо Херсона, сам Херсон не буде по-справжньому звільнений".

Станом на 24 листопада на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині у місцях поховань ідентифікували 200 тіл.

28 листопада стало відомо, що прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції задокументували черговий злочин військових РФ.