У Правдиному на Херсонщині росіяни вбивали цивільних і тижнями забороняли ховати тіла, - The New York Times
На півдні Херсонської області повторюється картина, яка спостерігається на сході України: виведення російських військ дає докази нових військових злочинів
Про це написало видання The New York Times.
У понеділок, 28 листопада, у селі Правдиному Херсонської області було виявлена братська могила з шістьома чоловіками, які були розстріляні російською армією та поховані там.
"Вони були українцями", - сказав Костянтин Подоляк, прокурор, який приїхав на розслідування, передає видання.
Повідомляється, що хоч росіяни пішли, вони продовжують вбивати людей у Херсоні та його околицях, місті, в якому до війни проживало близько 280 000 людей. Майже щоранку місто здригається від ударів російських артилерійських снарядів, які випускаються за милі звідти, з-за Дніпра. За останній тиждень загинуло більше десятка цивільних осіб, в тому числі четверо чоловіків, чиєю фатальною помилкою, за словами мешканців, було зібратися разом на вулиці й випити кави.
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Уздовж берегів річки в Херсоні люди кидаються за стіни. Чиновники кажуть, що російські снайпери, які ховаються за милю або близько того, стріляють по мирних жителях, які черпають воду з річки, щоб вмитися.
"Нас намагаються тероризувати, - заявив Олександр Самойленко, політик, голова Херсонської обласної ради. "І поки ми не звільнимо територію навколо Херсона, сам Херсон не буде по-справжньому звільнений".
- Станом на 24 листопада на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині у місцях поховань ідентифікували 200 тіл.
- 28 листопада стало відомо, що прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції задокументували черговий злочин військових РФ.
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