Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За попередніми даними, у березні 2022 року військовослужбовці ЗС РФ між двома селами у Херсонському районі розстріляли з автоматичної зброї автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних, та переїхали його танком", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що правоохоронці встановили ймовірне місце поховання загиблих, які були поховані місцевими мешканцями на кладовищі. Їхні тіла ексгумують для проведення експертиз.

Читайте також: Чому контрнаступ ЗСУ на Херсонщині повільніший за Харківський. Пояснення Резнікова

Окрім цього, в ході проведення слідчих дій також було зафіксовано понад 50 вхідних та вихідних отворів на транспортному засобі, які лишились внаслідок обстрілу. Автомобіль буде направлено для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначається в повідомленні.

20 вересня у Козачій Лопані було виявлено дві катівні, де під час окупації російська армія піддавала цивільних тортурам.

4 листопада у звільненому Високопіллі на Херсонщині виявили тіла розстріляних окупантами цивільних.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb