Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Розстріляли авто з людьми й переїхали його танком: прокуратура розслідує воєнний злочин росіян, скоєний на Херсонщині в березні

Розстріляли авто з людьми й переїхали його танком: прокуратура розслідує воєнний злочин росіян, скоєний на Херсонщині в березні

28 листопада, 2022 понедiлок
16:49
війна з Росією Розстріляли авто з людьми й переїхали його танком: прокуратура розслідує воєнний злочин росіян, скоєний на Херсонщині в бере

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції задокументували черговий злочин військових РФ

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора. 

"За попередніми даними, у березні 2022 року військовослужбовці ЗС РФ між двома селами у Херсонському районі розстріляли з автоматичної зброї автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних, та переїхали його танком", - йдеться у дописі. 

Повідомляється, що правоохоронці встановили ймовірне місце поховання загиблих, які були поховані місцевими мешканцями на кладовищі. Їхні тіла ексгумують для проведення експертиз.

Читайте також: Чому контрнаступ ЗСУ на Херсонщині повільніший за Харківський. Пояснення Резнікова

Окрім цього, в ході проведення слідчих дій також було зафіксовано понад 50 вхідних та вихідних отворів на транспортному засобі, які лишились внаслідок обстрілу. Автомобіль буде направлено для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначається в повідомленні.

  • 20 вересня у Козачій Лопані було виявлено дві катівні, де під час окупації російська армія піддавала цивільних тортурам.
  • 4 листопада у звільненому Високопіллі на Херсонщині виявили тіла розстріляних окупантами цивільних.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Кримінал
геноцид
Генеральна прокуратура
російська армія
Херсонщина
окупанти
Офіс генпрокурора
геноцид українців
Читайте також:
Ердоган і Путін
27 листопада, 2022 неділя
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
Ніколас Мадуро
27 листопада, 2022 неділя
За посередництва Норвегії уряд та опозиція Венесуели досягли порозуміння
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
27 листопада, 2022 неділя
Найбільші успіхи ЗСУ в повномасштабній війні РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
28 листопада
17:25
Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський
Заступник очільника МЗС Польщі закликав використати заморожені активи РФ для фіндопомоги Україні
17:17
У Херсоні виявили працівників окупаційного "СІЗО", де катували українців
17:12
Нідерланди_ прапор
Спецслужби Нідерландів: загроза з боку Росії та Китаю зростає
17:11
Дніпро-1
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру
17:06
Ексклюзив
Роман Костенко
Противник намагається тримати лівобережжя України, а ЗСУ завдають превентивних ударів, - полковник СБУ Костенко
17:04
жінки військові
Україну на передовій захищають близько 5 тис. жінок
17:01
Південна Корея - Гана, ЧС-2022
Гана перемогла Південну Корею на ЧС-2022 з футболу
16:50
пошкоджена насосна станція Миколаївводоканалу
Окупанти пошкодили ракетним ударом насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва
16:34
ракета
З лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах, - Резніков
16:33
мавпяча віспа
ВООЗ змінює назву "мавпяча віспа" на "mpox"
16:28
Оновлено
Кривбас - Дніпро-1, УПЛ
УПЛ: "Дніпро-1" програв "Кривбасу", результати інших матчів 15-го туру
16:25
Ексклюзив
Китай
Вже півтора року немає українського посла у Пекіні, але статист там не потрібен, - політолог Магда
16:13
Ексклюзив
Енергетика
Перебудувати енергосистему швидко і під час війни "під Європу" нереально, - експерт з питань енергетики Прокіп
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:09
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили забезпечення українців зв’язком і доступом до тепла
16:06
OPINION
Олеся Ісаюк
(Не)природній страх: звідки ростуть ноги у фобій навколо призову?
15:59
Папа Римський
Папа Римський відповів на звинувачення у небажанні прямо критикувати Путіна за агресію проти України
15:52
На Харківщині ексгумували 5 тіл загиблих унаслідок російської агресії, серед них двоє дітей
15:50
Оновлено
на фото голови МЗС низки країн
На зустрічі з міністрами МЗС семи країн Шмигаль висловив сподівання, що банки Росії повністю відключать від  SWIFT
15:41
ДБР здійснило обшуки на підприємствах "Київмедпрепарат" та "Артеріум" без належних документів та за надуманими підставами, - пресслужба
15:38
катівня у Вовчанську
Сержанту міноборони РФ оголосили підозру за катування колишніх учасників АТО на Київщині
15:31
вимкнення світла
У ДТЕК заявили, що світло в оселі киян подаватимуть по 2-3 години двічі на добу
15:19
Фінляндія
Через енергетичну кризу скандинавські країни очікують напливу біженців з України, - МЗС Фінляндії
15:15
пшениця зерно
Росіяни викрали з окупованого Старобільська 900 тонн українського зерна
15:14
Мобілізовані в РФ
Окупанти у Запорізькій області готують повномасштабну мобілізацію українців до армії РФ, - мер Мелітополя
15:13
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ворог завдає 180-200 ударів за добу, - Череватий
15:13
Ексклюзив
Жодного сенсу не існує у будь-яких переговорах з нинішньою РФ, - дипломат Харченко
14:54
Нідерланди Україна біженці
У Мінцифрі пояснили, як зняти себе з обліку внутрішньо переміщених осіб
14:49
Дмитро Кулеба
Засідання Ради міністрів ОБСЄ у Польщі пройде без представника РФ, - Кулеба
14:36
Естонія
Естонія готує до відправки генератори для України
14:28
Доступні ліки
У Херсоні в лікарнях безкоштовно видаватимуть медикаменти
14:21
знищена техніка окупантів
Морські піхотинці за добу знищили щонайменше 17 окупантів і два дрони
14:13
Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто
У МЗС Фінляндії запевнили, що підтримуватимуть Україну, скільки знадобиться
14:09
Ексклюзив
російські окупанти
У Новій Каховці збільшилася кількість російських окупаційних військ, які обстрілюють місто для пропагандистських відео, - міський голова Коваленко
14:07
Оновлено
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 28 листопада
14:01
OPINION
Юрій Бутусов
Він вбив росіянина, щоб донести усьому світу правду про Голодомор
14:01
Максім Чупо-Мотінг (праворуч)
Сербія та Камерун зіграли у надрезультативну нічию на ЧС-2022
13:58
Україна - НАТО
Посол Польщі в НАТО запевняє, що в Альянсі немає домовленостей про заборону на важку техніку для України
13:56
алкоголь, спиртне, фальсифікат
На Миколаївщині скоротять тривалість комендантської години та знімуть обмеження на продаж алкоголю
13:51
Ексклюзив
путін путлер
Путін може залишити окуповані території: росіянам вже начхати на Крим, - російський політолог Преображенський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV