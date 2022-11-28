Розстріляли авто з людьми й переїхали його танком: прокуратура розслідує воєнний злочин росіян, скоєний на Херсонщині в березні
Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції задокументували черговий злочин військових РФ
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"За попередніми даними, у березні 2022 року військовослужбовці ЗС РФ між двома селами у Херсонському районі розстріляли з автоматичної зброї автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних, та переїхали його танком", - йдеться у дописі.
Повідомляється, що правоохоронці встановили ймовірне місце поховання загиблих, які були поховані місцевими мешканцями на кладовищі. Їхні тіла ексгумують для проведення експертиз.
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Окрім цього, в ході проведення слідчих дій також було зафіксовано понад 50 вхідних та вихідних отворів на транспортному засобі, які лишились внаслідок обстрілу. Автомобіль буде направлено для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначається в повідомленні.
- 20 вересня у Козачій Лопані було виявлено дві катівні, де під час окупації російська армія піддавала цивільних тортурам.
- 4 листопада у звільненому Високопіллі на Херсонщині виявили тіла розстріляних окупантами цивільних.
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