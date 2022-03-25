У Празі вулицю, де розташоване посольство РФ, назвали іменем Українських героїв
Міська рада Праги ухвалила рішення змінити назву вулиці, де знаходиться посольство Росії
Віднині вона йменуватиметься вулицею Українських героїв, повідомляє Верховна Рада з посиланням на чеське ЗМІ, передає Espreso.TV.
Також зазначається, що сусідній залізничний міст буде названо на честь Героя України Віталія Скакуна, який 24 лютого ціною свого життя підірвав міст у Генічеську, щоб стримати наступ російських окупантів.
- Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія запропонували план порятунку України з 10 пунктів
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе