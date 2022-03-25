У Празі вулицю, де розташоване посольство РФ, назвали іменем Українських героїв

Віднині вона йменуватиметься вулицею Українських героїв, повідомляє Верховна Рада з посиланням на чеське ЗМІ, передає Espreso.TV.

Також зазначається, що сусідній залізничний міст буде названо на честь Героя України Віталія Скакуна, який 24 лютого ціною свого життя підірвав міст у Генічеську, щоб стримати наступ російських окупантів.

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