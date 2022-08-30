English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У президента Латвії проігнорували лист російськомовної євродепутатки, бо написала не державною

У президента Латвії проігнорували лист російськомовної євродепутатки, бо написала не державною

30 серпня, 2022 вiвторок
15:19
Світ

У канцелярії президента Латвії Егілса Левітса лишили без розгляду відкритий лист євродепутатки Татьяни Жданок, котра вимагала пояснень щодо відмови від російської мови в офіційній комунікації

Про це повідомляє портал Delfi.

Там зазначили, що відповідно до закону "Про державну мову", у канцелярії президента було прийнято рішення залишити без розгляду відкритий лист депутата Європейського парламенту (ЄП) Тетяни Жданок (РСЛ), в якому вона закликала президента Егілса Левітса відповісти на низку питань у зв'язку з тим, що російська мова більше не буде серед тих, що використовуються в офіційній комунікації на сайті глави Латвії, а також уточнити його висловлювання у ЗМІ.

У канцелярії президента порталу Delfi пояснили, що, згідно з другою та третьою частинами 10-ї статті закону "Про державну мову", державні та муніципальні установи розглядають документи лише держмовою, за винятком прямо визначених у законодавстві випадків.

Документи іноземною мовою приймаються, якщо вони супроводжуються нотаріально засвідченим перекладом латиською мовою. Також переклад може бути зроблений відповідно до встановленої Кабінетом Міністрів процедури.

Жданок у своєму листі зазначила, що він написаний російською мовою, яка є однією з мов Організації об'єднаних націй (ООН). Окремі фрагменти свого листа євродепутат переклала латиською мовою.

  • Нагадаємо, з 25 серпня інформація на сайті президента Латвії Егілса Левітса доступна лише латиською та англійською мовами

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Латвія
Читайте також:
29 серпня, 2022 понедiлок
У Генштабі пояснили, на якій підставі Залужний призначив Кривоноса керувати обороною аеропорту "Київ"
Путін
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
28 серпня, 2022 неділя
ДБР за вказівкою Зеленського порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорту в Жулянах, - Юрій Бутусов
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
30 серпня
15:49
Документальна стрічка "Лінія атаки" про збірну України з волейболу
Документальна стрічка "Лінія атаки" про збірну України з волейболу отримала відзнаки у Франції та США
15:45
Андрій Куприненко
В Україні ліквідували командира 1-го армійського корпусу РФ із Донецька, - офіцер ЗСУ Штефан
15:45
Оновлено
Харків обстріл
Окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії, у місті пожежа, є загиблі та поранені
15:40
Папа Римський
Він пастор, а не політик: у Ватикані відповіли на критику Папи за слова про вбивство Дугіної
15:28
Усе для контрнаступу: Порошенко передав чергову партію техніки на фронт
15:13
Миколаїв
У Миколаєві прогриміли вибухи, є загиблий
15:10
Ексклюзив
Запоріжжя
У Запоріжжі пройшли обшуки в міськраді та ОВА, - депутат райради Кирильчук
15:08
Ексклюзив
Лукашенко путін
Якби Путін міг, то вже задіяв би білоруську армію і Лукашенка у війні проти України, - полковник СБУ Костенко
15:06
Євробачення
Українці зможуть проголосувати за журі фіналу нацвідбору дитячого Євробачення-2022
14:48
Організував агентурну мережу РФ на Харківщині: мешканцю окупованого Донецька оголосили підозру в держзраді
14:44
Проведення прихованої мобілізації в РФ зазнає невдачі, росіяни не хочуть йти вмирати, - українська розвідка
14:44
Instagram і Facebook почали підтримувати NFT
Instagram і Facebook почали підтримувати NFT
14:31
Дистанційне навчання
Лише онлайн-формат: на Сумщині для школярів створили 25-кілометрову "зону безпеки" біля кордону з РФ
14:26
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Дії ЗСУ на Півдні України є передумовою до великого оточення або втечі росіян, - генерал Маломуж
14:13
школа біженці
У Києві в очному форматі навчатимуться 138 тис. школярів
14:06
ВМС ЗСУ за добу знищили склад, техніку та понад 10 окупантів
Воїни Військово-морських сил ЗСУ минулої доби знищили склад, техніку та понад десяток окупантів
14:00
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни умисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС, - Подоляк
13:57
Himars
РФ витрачає ракети "Калібр" для ударів по дерев'яних муляжах HIMARS, - Washington Post
13:55
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
"Зберігайте інформаційну тишу": влада звернулася до мешканців Херсонщини на тлі повідомлень про контрнаступ
13:53
ЗСУ збили безпілотник
Повітряні сили ЗСУ за добу ліквідували три російські безпілотники та керовану авіаційну ракету
13:45
Присвятив відео загиблому побратиму: український авіатор показав, як виглядає бойова робота винищувача МіГ-29
13:39
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 43 цивільні об'єкти
13:39
на фото: судно
В африканський порт Джибуті прибуло перше судно з українським зерном для мешканців Ефіопії
13:30
Стремоусов
Колаборант Стрємоусов утік з Херсона у Воронеж, - активіст Стерненко
13:18
на фото: судно KARTERIA
"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло 6 суден зі 183 тис. тонн агропродукції
13:09
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Путін зателефонував Лукашенку в день народження, аби обговорити війну в Україні
13:09
авто
У Мелітополі партизани підірвали місце відпочинку окупантів, де було 5-6 авто російської спецслужби, - мер
13:07
Капітан Олексій Скоріков
Українські воїни "демілітаризували" капітана російської армії Олексія Скорикова, - офіцер ЗСУ Штефан
12:57
Ексклюзив
Євросоюз
Спеціальна військова місія для ЗСУ стала б важливим сигналом від ЄС, який прагне посилити політику в сфері оборони, - журналіст Хотин
12:35
окупанти Мелітополь
Морги в тимчасово окупованому Мелітополі переповнені тілами російських загарбників
12:28
Ексклюзив
Валерій Чалий
Захід досі хоче зупинити Росію, але не перемоги України, - дипломат Чалий
12:27
Оновлено
СБУ ідентифікувала катів з РФ, які знущалися над киянином
Роздягали та закопували в холодний ґрунт мешканця Київщини: російським військовим повідомили про підозру
12:14
Стати №1 у світі за розвитком military-tech: в Україні відбувся перший міжнародний Drone Hackathon
12:14
Місія МАГАТЕ
До Києва прибули члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати ЗАЕС, - CNN
12:05
на фото: кореспондент Весько
Одягав футболку з написом "Вежливые люди": власкор "Ради" на Луганщині Артем Весько отримав держнагороду
11:46
на фото: марки
Укрпошта перенесла випуск благодійної марки з псом Патроном на 1 вересня
11:28
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС не стане абсолютно безпечним об'єктом, коли її зупинять, - ексміністр енергетики Оржель
11:27
російський безпілотник
На Одещині ППО ліквідувала ворожий дрон-шпигун
11:20
Жадан
"Жадан і собаки" вирушили у тур Європою на підтримку добробату "Хартія"
11:13
зерно хліб пшениця елеватор
Наказав вивезти 140 тис. тонн українського зерна до окупованого Криму й РФ: псевдомеру Енергодара повідомили про підозру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV