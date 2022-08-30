Про це повідомляє портал Delfi.

Там зазначили, що відповідно до закону "Про державну мову", у канцелярії президента було прийнято рішення залишити без розгляду відкритий лист депутата Європейського парламенту (ЄП) Тетяни Жданок (РСЛ), в якому вона закликала президента Егілса Левітса відповісти на низку питань у зв'язку з тим, що російська мова більше не буде серед тих, що використовуються в офіційній комунікації на сайті глави Латвії, а також уточнити його висловлювання у ЗМІ.

У канцелярії президента порталу Delfi пояснили, що, згідно з другою та третьою частинами 10-ї статті закону "Про державну мову", державні та муніципальні установи розглядають документи лише держмовою, за винятком прямо визначених у законодавстві випадків.

Документи іноземною мовою приймаються, якщо вони супроводжуються нотаріально засвідченим перекладом латиською мовою. Також переклад може бути зроблений відповідно до встановленої Кабінетом Міністрів процедури.

Жданок у своєму листі зазначила, що він написаний російською мовою, яка є однією з мов Організації об'єднаних націй (ООН). Окремі фрагменти свого листа євродепутат переклала латиською мовою.

Нагадаємо, з 25 серпня інформація на сайті президента Латвії Егілса Левітса доступна лише латиською та англійською мовами

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