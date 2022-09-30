У Придністров'ї засудили активіста за критику війни Росії проти України
Тираспольський режим засудив першу людину за відверту критику війни в Україні
Про це повідомила молдовська правозахисна організація Promo-Lex.
Віктора Плешканова, який критикував вторгнення російських військ в Україну, а також вивішував український прапор у вікні свого помешкання, звинуватили у "підбурюванні до екстремізму".
Суд над активістом проходив у закритому режимі. Як стверджують правозахисники, наразі Плешканов перебуває у СІЗО № 10 у місті Тирасполь. До матеріалів справи не мають доступу, а ні родичі, а ні захисник.
- 1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для "миротворців" у Придністров’ї. У відповідь міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску 1 вересня викликав до міністерства тимчасово повіреного у справах Росії в Молдові.
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