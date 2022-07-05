У прикордонній з Україною Брянській області РФ здійснено напад на військову частину
У Брянській області троє невідомих атакували військову частину
Про це повідомляє телеграм-канал "База", з посиланням на "орієнтовку" МВС РФ.
Напад стався у місті Клинці. Троє невідомих атакували військову частину № 12721, після чого втекли. Наразі їх розшукують силовики — відомо, що один із нападників отримав вогнепальне поранення.
Місцеві жителі розповіли, що чули автоматні черги рано-вранці, а в клинцівських пабликах опублікували відео зі слідами, схожими на кров. Воно зняте недалеко від ТЕЦ, де чули стрілянину.
- Відзначимо, що Брянська область межує з Україною. Тут розміщено російські війська та склади з боєприпасами, які періодично вибухають. Також прикордонні села часом зазнають обстрілів, у яких місцева влада звинувачує українських військових.
- У середині червня за загадкових обставин у Брянській області намагалися підірвати нафтопровід "Дружба".
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