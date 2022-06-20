Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Суземки в Брянській області, нібито є постраждалі
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про обстріл селища Суземка, нібито пошкоджено інфраструктуру й є постраждалі. Він звинуватив в обстрілі ЗСУ
Про це він написав у телеграм.
"Сьогодні рано-вранці ЗСУ було обстріляно селище Суземка. Обстріл був проведений в результаті удару у відповідь. При цьому вогнева точка противника була швидко придушена", - зазначив Богомаз.
За словами чиновника, внаслідок обстрілу постраждали кілька об'єктів.
"У селищі пошкоджено РЕМ (розподільну електромережу, - ред.), частково відсутня електрика. За попередньою інформацією, є постраждалий. Усі оперативні та аварійні служби працюють на місці", - додав він.
За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу селища Суземка постраждав співробітник РЕМ. У нього легке уламкове поранення м'яких тканин. Медики надали потерпілому необхідну допомогу, госпіталізація не потрібна.
За словами Богомаза, у селищі пошкоджено один приватний житловий будинок та скління віконних рам двох триповерховихбагатоквартирних житлових будинків. Після роботи оперативних служб оцінки збитків розпочне оцінна комісія.
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