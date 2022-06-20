Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Суземки в Брянській області, нібито є постраждалі

Про це він написав у телеграм.

"Сьогодні рано-вранці ЗСУ було обстріляно селище Суземка. Обстріл був проведений в результаті удару у відповідь. При цьому вогнева точка противника була швидко придушена", - зазначив Богомаз.

За словами чиновника, внаслідок обстрілу постраждали кілька об'єктів.

"У селищі пошкоджено РЕМ (розподільну електромережу, - ред.), частково відсутня електрика. За попередньою інформацією, є постраждалий. Усі оперативні та аварійні служби працюють на місці", - додав він.

За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу селища Суземка постраждав співробітник РЕМ. У нього легке уламкове поранення м'яких тканин. Медики надали потерпілому необхідну допомогу, госпіталізація не потрібна.

За словами Богомаза, у селищі пошкоджено один приватний житловий будинок та скління віконних рам двох триповерховихбагатоквартирних житлових будинків. Після роботи оперативних служб оцінки збитків розпочне оцінна комісія.

1 квітня у російському Бєлгороді було повідомлення, що загорілося нафтобаза. Тоді губернатор області звинуватив ЗСУ в авіаударі.

25 квітня в російському Брянську пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.

4 червня село Случовськ Погарського району, що за 500 м від українського кордону, обстріляли. У Росії звинуватили Збройні сили України та заявили, що постраждав чоловік.

Ранком суботи, 11 червня 2022 року, у місті Клинці Брянської області Росії, що межує з Північчю України, сталася пожежа у військовій частині. Перед цим місцеві жителі чули 4 потужні вибухи.

12 червня росЗМІ заявили, що у Брянській області РФ намагалися підірвати нафтопровід "Дружба", невідомі встановили три вибухівки.

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