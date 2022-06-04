РФ звинуватила Україну в обстрілі Случовська в Брянській області, нібито є постраждалі

Про це інформує в телеграмі губернатор російської Брянської області Олександр Богомаз.

"ЗСУ обстріляли село Случовськ Погарського району. Внаслідок влучення снарядів сталося загоряння двох будинків. Серед мешканців є один потерпілий – чоловік отримав легке осколкове поранення.

В даний час він доставлений до Погарської ЦРЛ, йому надано всебічну медичну допомогу. На місці події працюють усі оперативні служби", – написав Олександр Богомаз.

1 квітня, у російському Бєлгороді загорілося нафтобаза. Тоді губернатор області звинуватив ЗСУ в авіаударі. За даними української розвідки, росіяни можуть інсценувати атаки на власні об'єкти у РФ, аби виставити Україну перед своїми громадянами злочинною державою.

В російському Брянську пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. У російському Брянську, де 25 квітня вибухнула нафтобаза, відбувається масова евакуація учнів шкіл та співробітників деяких закладів.

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