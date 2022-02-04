У Прип'яті підрозділи МВС провели навчання з оборони населених пунктів та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Відпрацювали, зокрема, ведення повітряної розвідки, роботу групи снайперів, ведення вуличного бою та знищення противника, що відступає. Окремо відпрацьовувався штурм будівлі”, - йдеться у повідомленні.









Крім того, підрозділи МВС провели тренування з надання першої медичної допомоги, евакуації поранених, зачистки населеного пункту від мінно-вибухових засобів і ліквідації наслідків бойових дій.

У відомстві зазначили, що такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.













