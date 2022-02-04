У Прип'яті підрозділи МВС провели навчання з оборони населених пунктів та ведення бойових дій в урбанізованій місцевості
У п'ятницю, 4 лютого, у місті Прип'ять Київської області українські гвардійці, поліцейські та рятувальники провели навчання з оборони населеного пункту, тактики ведення бойових дій в урбанізованій місцевості та ліквідації їх наслідків
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Відпрацювали, зокрема, ведення повітряної розвідки, роботу групи снайперів, ведення вуличного бою та знищення противника, що відступає. Окремо відпрацьовувався штурм будівлі”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, підрозділи МВС провели тренування з надання першої медичної допомоги, евакуації поранених, зачистки населеного пункту від мінно-вибухових засобів і ліквідації наслідків бойових дій.
У відомстві зазначили, що такі масштабні навчання на території зони відчуження ЧАЕС проводяться вперше.
- Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що тих військ, які Росія перекинула до Білорусі на навчання, не вистачить для того, щоб здійснити вторгнення в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.92Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе