У ПСЖ визначились, чи потрібен їм Роналду
Французький ПСЖ не купуватиме португальську зірку Кріштіану Роналду
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, агент Роналду Жорже Мендеш контактував з ПСЖ щодо можливого трансферу португальця. Проте парижани відмовилися від послуг 37-річного футболіста.
Тренерський штаб Крістофа Гальтьє не вважає Роналду необхідним підсиленням. У команди також немає можливості платити португальцю зарплату, яку він бажає.
2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду нібито вирішив піти з МЮ, португалець вчасно не повернувся в розташування клубу з відпустки, зіславшись на сімейні обставини.
За інформацією ЗМІ, серед претендентів на Кріштіану Роналду є іспанська "Барселона", англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія".
Статистика Роналду та МЮ в сезоні 2021/22:
Минулий чемпіонат Англії "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не потрапив до Ліги чемпіонів. За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.
Відтоді, як португалець на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.
- 2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив піти з "Манчестер Юнайтед".
- 3 липня повідомлялося, що Кріштіану Роналду вирішив залишити "Манчестер Юнайтед", оскільки незадоволений амбіціями англійського клубу.
- 5 липня агент Роналду розпочав переговори про можливий трансфер з "Барселоною".
- 11 липня головний тренер "Ман Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану Роналду залишиться в клубі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.67
Купівля 35.67Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе