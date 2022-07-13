Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, агент Роналду Жорже Мендеш контактував з ПСЖ щодо можливого трансферу португальця. Проте парижани відмовилися від послуг 37-річного футболіста.

Тренерський штаб Крістофа Гальтьє не вважає Роналду необхідним підсиленням. У команди також немає можливості платити португальцю зарплату, яку він бажає.

2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду нібито вирішив піти з МЮ, португалець вчасно не повернувся в розташування клубу з відпустки, зіславшись на сімейні обставини.

За інформацією ЗМІ, серед претендентів на Кріштіану Роналду є іспанська "Барселона", англійський "Челсі", італійський "Наполі" та німецька "Баварія".

Статистика Роналду та МЮ в сезоні 2021/22:

Минулий чемпіонат Англії "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не потрапив до Ліги чемпіонів. За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.

Відтоді, як португалець на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.

2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив піти з "Манчестер Юнайтед".

3 липня повідомлялося, що Кріштіану Роналду вирішив залишити "Манчестер Юнайтед", оскільки незадоволений амбіціями англійського клубу.

5 липня агент Роналду розпочав переговори про можливий трансфер з "Барселоною".

11 липня головний тренер "Ман Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану Роналду залишиться в клубі.

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