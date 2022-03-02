У Путіна є проблеми зі здоров'ям, - секретар РНБОУ
Олексій Данилов стверджує, що російські компанії, високопосадовці в країні-агресорці останнім часом взагалі не розуміють логіку дій Путіна.
Про це Данилов заявив у прямому ефірі телеканалу РАДА.
"Багато російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям", - сказав Данілов.
Секретар РНБОУ вважає, що те, що зараз відбувається, і є наслідком. "Ми бачимо, коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", - сказав Данілов.
- Нагадаємо, російський бізнесмен пообіцяв за голову Путіна $1 млн.
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