У Путіна є проблеми зі здоров'ям, - секретар РНБОУ

Про це Данилов заявив у прямому ефірі телеканалу РАДА.

"Багато російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям", - сказав Данілов.

Секретар РНБОУ вважає, що те, що зараз відбувається, і є наслідком. "Ми бачимо, коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", - сказав Данілов.