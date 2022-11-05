Про це сказав політолог Раміс Юнус в етері Еспресо.

"Насправді в нього ситуація цугцвангу, кожен елемент його шантажу погіршує його ситуацію. Плюс мобілізація, плюс воєнний стан - подивіться, чим це обернулося на внутрішньому ринку. Він очікував консолідації суспільства, а цього нема. Мобілізація спричинила втечі з країни, воєнний стан так само лише погіршив ситуацію - паніка на кордонах з тією ж таки Україною", - наголосив він.

Експерт із питань міжнародної політики додав, що в РФ розуміють: окупований Крим, Чорноморський флот, прикордоння не захищені, ЗСУ незабаром звільнять Херсон, і це робить ситуацію напруженішою не тільки в Кремлі, але й у всій країні.

"І Дагестан, подивіться, як повівся, а на такий Дагестан може перетворитися вся Росія. Тому ми повинні розуміти, в якій ситуації зараз Кремль, і цілком можливо, що це усвідомлюють і в Кремлі й шукають, який варіант обрати з двох чи трьох, котре лихо менше, щоб можна було якось ворушитися в інформаційному та політичному полі. Тому що на воєнному театрі в них важелів не лишилося, лише одна тема - ядерна зброя. Але щодо цієї теми не лише Захід попередив, але й Індія та Китай також - у Самарканді й Астані", - зауважив політолог.

3 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кремль втрачає контроль над владою, яка поступово переходить до рук кримінально-терористичного угрупування.

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