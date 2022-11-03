Про це він написав у твіттері.

"Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам", - ідеться в повідомлені.

Також він зазначив, що нині Росія перетворилася на на типову failed state. Далі на неї, за його словами, чекає дестабілізація, демонтаж, депутінізація.

У своєму звіті за 24 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що у РФ зростає вплив Пригожина.