Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація. Данілов заявив, що Кремль в стадії втрати контролю
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кремль втрачає контроль над владою, яка поступово переходить до рук кримінально-терористичного угрупування
Про це він написав у твіттері.
"Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам", - ідеться в повідомлені.
Також він зазначив, що нині Росія перетворилася на на типову failed state. Далі на неї, за його словами, чекає дестабілізація, демонтаж, депутінізація.
- У своєму звіті за 24 жовтня Інститут вивчення війни заявив, що у РФ зростає вплив Пригожина.
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