У п'яти областях України розгорнуть пілотний проєкт з комплексної відбудови деокупованих міст
В одному з населених пунктів Київщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини розпочнуть відбудову за новою програмою build back better
Про це поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик", - зазначив він.
Так, стверджується, що найближчим часом інструмент має запрацювати, а дати й перші проєкти відбудови деокупованих міст і сіл вже визначені.
- Нагадаємо, світовий банк оцінив відновлення України у $411 млрд. Однак ця сума не враховує руйнувань на окупованих територіях.
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