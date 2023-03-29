Про це поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе відновлюватиметься з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик", - зазначив він.

Так, стверджується, що найближчим часом інструмент має запрацювати, а дати й перші проєкти відбудови деокупованих міст і сіл вже визначені.