У п'яти областях звільнили керівників прокуратур 

Про це передає ОГПУ.

Так, 25 січня стало відомо, що генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників Запорізької (Приходька Віктора Валерійовича), Кіровоградської (Твердохліба Володимира Миколайовича), Полтавської (Столітнього Антона Володимировича), Сумської (Тубельця Олексія Леонідовича) та Чернігівської (Василину Сергія Олександровича) обласних прокуратур.

23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.

Згодом він підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента. А пізніше й укази про звільнення очільників п'ятьох областей.

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