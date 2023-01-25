У п'яти областях звільнили керівників прокуратур
Керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур звільнили з посад
Про це передає ОГПУ.
Так, 25 січня стало відомо, що генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників Запорізької (Приходька Віктора Валерійовича), Кіровоградської (Твердохліба Володимира Миколайовича), Полтавської (Столітнього Антона Володимировича), Сумської (Тубельця Олексія Леонідовича) та Чернігівської (Василину Сергія Олександровича) обласних прокуратур.
- 23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.
- Згодом він підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента. А пізніше й укази про звільнення очільників п'ятьох областей.
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