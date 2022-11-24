У п'ятьох регіонах зв'язок залишається ускладнений, - міністр цифрової трансформації
Після ракетних обстрілів 23 листопада по українській енергетичній інфраструктурі зв'язок залишається ускладнений на Херсонщині, Харківщині, Кіровоградщині, Полтавщині та Миколаївщині
Про це інформує в телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Станом на 16:32 в Україні поступово відновлюється зв'язок. Зокрема найкраща ситуація з роботою базових станцій на Вінниччині, Сумщині, Черкащині, Закарпатті, Львівщині, Рівненщині та Буковині.
Є певні ускладнення в Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях.
"Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв'язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше", - пише Федоров.
- Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки
- 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.
- Станом на 14:43 електроенергія подана до всіх областей України: перше, до чого відновили постачання, - об'єкти критичної інфраструктури, далі підживлять житловий сектор.
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