У п'ятьох регіонах зв'язок залишається ускладнений, - міністр цифрової трансформації

Про це інформує в телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Станом на 16:32 в Україні поступово відновлюється зв'язок. Зокрема найкраща ситуація з роботою базових станцій на Вінниччині, Сумщині, Черкащині, Закарпатті, Львівщині, Рівненщині та Буковині.

Є певні ускладнення в Херсонській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях.

"Енергетики працюють без упину, щоб скоріше відновити електроенергію. Разом з нею поступово повертається і зв'язок. Телеком-компанії точково продовжують працювати на генераторах, десятки з яких ми передали раніше", - пише Федоров.