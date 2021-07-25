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У Раді пропонують позбавляти громадянства за добровільне отримання паспорта РФ

25 липня, 2021 неділя
09:43
Суспільство паспорт РФ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про позбавлення українського громадянства у разі добровільного отримання російського паспорта

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради

У п'ятницю, 23 липня, в парламенті зареєстрували законопроєкт, згідно з яким пропонується позбавляти українського громадянства, у випадку добровільного вступу в громадянство країни-агресора.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати Микола Княжицький (фракція "Європейська Солідарність"), Наталія Піпа ("Голос") та позафракційна Оксана Савчук. 

Наразі текст документу ще не оприлюднено. 

  • Нагадаємо, 6 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Росія видала 630 тис. своїх паспортів на окупованій території Донецької та Луганської областей. 
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Верховна Рада
Микола Княжицький
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