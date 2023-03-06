Про це йдеться у проєкті №9076.

Нардепи пропонують збільшити штраф за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів до 51 тисяч гривень і запровадити конфіскацію транспортного засобу.

Нині за повторне порушення передбачений штраф у 34 тисяч гривень з позбавленням права керування на три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу.

"Метою законопроєкту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних Сил України", - пишуть в пояснювальній записці.

За даними патрульної поліції, протягом 2022 року в Україні сталося 18 628 аварій з загиблими та травмованими. Унаслідок ДТП загинув 2 791 громадянин, 23 145 - травмовані.

Загалом серед регіонів кількість пригод з постраждалими лідирує Львівщина, там сталося 1 797 ДТП. Також Дніпропетровщина - 1 737, місто Київ - 1487 та область загалом - 1 267, Одещина - 1 157.

Повідомляється, що основними причинами було перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду перехресть, пішохідних переходів, недотримання дистанції, перехід пішоходів у невстановленому місці, виїзд на смугу зустрічного руху, в тому числі керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, які призвели до 91 загиблих та 1 031 травмованих.