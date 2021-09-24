У Раді зареєстрували одинадцять проєктів постанов про скасування прийняття закону про олігархів

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.



Зазначимо, всі проєкти постанов зареєстрували народні депутати партії "Європейська солідарність". Усі документи мають однаковий зміст.



Згідно з текстом пояснювальної записки до одного з документів, ухвалення закону відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради, який передбачає, що особі, яка внесла поправку чи пропозицію, на вимогу мають надати слово для обґрунтування також пропозиції чи поправки.



Зазначається, що під час обговорення цього питання члени фракції "Європейська солідарність" неодноразово наполягали на обґрунтуванні та роз'ясненні власних пропозицій.

"Однак в супереч вимогам Регламенту Верховної ради України головуючий проігнорував ці пропозиції і поставив на голосування в другому читанні та в цілому проекту закону №5599, чим порушив діючи норми Регламенту", - йдеться в записці.



Відтак, підкреслюють автори проєктів постанов, питання не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні 23 вересня.

Згодом голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький повідомили, що народні депутати планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.

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