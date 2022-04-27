У Раді зареєстрували постанову про позбавлення мандатів Медведчука, Козака, Рабиновича та Качного

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради.

"У зв’язку з проведенням антиукраїнської діяльності, що є порушенням присяги народного депутата України, В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, О.С.Качний втрачають мандат народного депутата України", - йдеться в тексті постанови.

Співавторами документа стали Олег Дунда, Віталій Безгін, Юлія Клименко, Віктор Балога, Ганна Бондар, Ярослав Юрчишин, Михайло Лаба, Юрій Камельчук, Ігор Кривошеєв та Андрій Клочко.

Вони пропонують визнати факт втрати депутатського мандату деякими народними депутатами України, які ведуть активну антиукраїнську діяльність.

У пояснювальній записці ініціатори постанови вказують, що "народні депутати України В.В.Медведчук, Т.Р.Козак, В.З.Рабинович, О.С.Качний протягом всієї політичної кар’єри не приховували своєї проросійської позиції, і всі їх дії були спрямовані проти суверенітету і незалежності України, що є грубим порушення присяги народного депутата України. На сьогоднішній день, зокрема, В.Медведчуку та Т.Козаку вже пред’явлена підозра у скоєнні державної зради".

Постанову зареєстровано 27 квітня. Зараз її скерували на розгляд комітету з питань регламенту.

Сьогодні, 27 квітня, на Львівщині ДБР проводить обшуки у родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака

18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука.

12 квітня Віктора Медведчука затримала СБУ.

18 квітня Віктор Медведчук попросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя. Проте сьогодні, 27 квітня, у Кремлі відкинули питання про обмін Медведчука на українських військовополонених.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb