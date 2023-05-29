З документом можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Відомо, що ініціатори проєкту постанови, серед яких Іванна Климпуш-Цинцадзе, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та інші, мають на меті запровадити "використання в Україні на офіційному рівні, в офіційному листуванні та спілкуванні, а також у засобах масової інформації офіційної та історичної назви країни Грузія – Сакартвело. Відповідно, грузинський народ (грузинів) називати картвелами".

У пояснювальній записці до проєкту постанови також йдеться про те, що "майже п’ятнадцять років офіційний Тбілісі переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", яка вважається русифікованою, а саме найменування – російським. Тому грузини просять використовувати історичну назву їх країни – Сакартвело.

Окрім цього, автори проєкту також зазначають, що імперську назву "Грузія" використовують у світі приблизно 20 країн, зокрема й Україна. Більшість з них – країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу.

"Сакартвело – саме так називають свою країну грузини (картвели). Сакартвело – "країна картвелів", від Картлі – одного з основних регіонів цієї держави. Відповідно, грузинський народ (грузинів) слід називати картвелами", – пояснюється у записці до проєкту постанови Верховної Ради України "Про використання в Україні історичної назви країни Грузія – Сакартвело".

Від назви "Грузія" в офіційних документах вже відмовилися Литва, Ізраїль, Південна Корея, Японія. Більшість з них стали використовувати латинську назву Георгія (Georgia) і лише Литовська Республіка, член Європейського Союзу та НАТО, з 2021 року використовує назву "Сакартвело".