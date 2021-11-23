У Раді зареєстрували законопроєкт про доплати лікарям за високий рівень вакцинації

Про це повідомили на сайті ВР.



Законопроєкт розробили для включення до закону положень, які закріплюють основні принципи та суб'єктів здійснення інформування про профілактичні щеплення.



Згідно з законопроєктом, лікар, який надає первинну медичну допомогу, і МОЗ будуть зобов'язані повідомляти пацієнтам про механізм дії вакцин і їхню ефективність.



Крім цього, визначені законодавчі підстави для доплати медикам за ефективність інформування про вакцинацію.



Документ закріплює обов'язок МОЗ розробити та ухвалити нормативно-правовий акт, де буде визначено зміст і послідовність основних етапів інформування.



Також нардепи пропонують встановити, що лікарі отримуватимуть додаткові виплати в разі досягнення встановлених урядом показників вакцинації.

Нагадаємо, станом на 23 листопада понад 10 млн українців пройшли повний курс COVID-вакцинації.

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