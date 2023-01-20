У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону УПЦ МП

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, в документі передбачено внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань". Зокрема, унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких розміщений за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

"Законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів", – зазначив Мельничук.

На сайті Верховної Ради України законопроєкт під номером 8371 зареєстровано, проте його текст станом на 00:00 20 січня був відсутній.

Народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив, що в парламенті зареєстрували законопроєкт щодо заборони УПЦ МП.

"Це, звісно, непогано, але наш з колегами законопроєкт про заборону УПЦ МП та розірвання договорів оренди на користування Лаврами вже давно був в Раді. Навіщо треба було чекати новий, коли можна було все зробити ще тоді?", – прокоментував він, нагадавши, що цю ініціативу підтримали понад 25 тис. громадян України.

25 листопада Олексій Гончаренко зареєстрував петицію до президента України "Підтримати законопроєкт 8221 та негайно його розглянути" – щодо заборони діяльності в країні установ, які підпорядковуються РФ. За три дні документ набрав 25 тисяч голосів підтримки.

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