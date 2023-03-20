У Раду внесли проєкти постанови про відставку міністрів Федорова та Рябікіна
У Верховну Раду внесли проєкти постанови про відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна
Про це стало відомо з проєктів постанови №9123 та №9124.
Комітет з питань цифрової трансформації прийняв рішення підтримати заяву та рекомендувати Раді прийняти відставку Федорова.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Федоров має отримати нові повноваження. Він займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Так, його майбутньою посадою буде віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.
- 20 березня Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти.
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