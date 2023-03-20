Про це стало відомо з проєктів постанови №9123 та №9124.

Комітет з питань цифрової трансформації прийняв рішення підтримати заяву та рекомендувати Раді прийняти відставку Федорова.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Федоров має отримати нові повноваження. Він займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Так, його майбутньою посадою буде віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації.