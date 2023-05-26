У районі Кліщіївки біля Бахмута ЗСУ рухаються вперед, - майор Кудряшов
Збройні сили України продовжують рух вперед околицями Бахмута Донецької області - в українських військових є ініціатива
Про це в ефірі Еспресо заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Родіон Кудряшов.
"Саме на цьому напрямку (Кліщіївка, - ред.) Збройні сили поліпшують ситуацію, ми маємо ініціативу і за допомогою своїх сил та засобів рухаємось вперед. Безпосередньо, це дуже важливі кроки, щоб не тільки завдати ураження ворогу, а й фактично змінити тактичну установку на цьому напрямку", - розповів він.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. Це підтвердили у Міноборони України.
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