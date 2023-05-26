У районі Кліщіївки біля Бахмута ЗСУ рухаються вперед, - майор Кудряшов

Про це в ефірі Еспресо заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Родіон Кудряшов.

"Саме на цьому напрямку (Кліщіївка, - ред.) Збройні сили поліпшують ситуацію, ми маємо ініціативу і за допомогою своїх сил та засобів рухаємось вперед. Безпосередньо, це дуже важливі кроки, щоб не тільки завдати ураження ворогу, а й фактично змінити тактичну установку на цьому напрямку", - розповів він.