У районі Кривого Рогу українська ППО збила одну ворожу ракету, - ОК "Схід"

Про це повідомляє Оперативне командування "Схід".

"Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна рашистська ракета. Тримаємо стрій! Разом до перемоги!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне посилити вітчизняну ППО. У цьому він покладається на закордонних партнерів

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