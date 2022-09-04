У районі Кривого Рогу українська ППО збила одну ворожу ракету, - ОК "Схід"
На Дніпропетровщині результативно спрацювала система ППО
Про це повідомляє Оперативне командування "Схід".
"Вчергове результативно спрацювала система ППО. В районі Кривого Рогу мінус одна рашистська ракета. Тримаємо стрій! Разом до перемоги!" – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне посилити вітчизняну ППО. У цьому він покладається на закордонних партнерів
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