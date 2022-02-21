У разі збільшення податку на газ держбюджет втратить понад 24 млрд грн, - Ukraine Economic Outlook
Державний бюджет України втратить понад 24 млрд грн податків тільки цього року у разі збільшення ренти на видобуток газу
Про це йдеться в дослідженні Ukraine Economic Outlook, яке опублікував економіст Михайло Кухар на своїй сторінці в Facebook.
"За розрахунками Ukraine Economic Outlook, економічний ефект від прийняття законопроекту № 7038 для Державного бюджету України-2022 тільки в частині сплати податків буде негативним і складе мінус 24,2 млрд грн", - написав він.
Кухар уточнив, що зростання рентних ставок призведе до 300% зростання валових витрат (собівартості) видобутку газу, що в підсумку призведе до збільшення цін на газ внутрішнього видобутку до 600-1000 доларів/тис. куб. м.
Також за оцінкою Ukraine Economic Outlook падіння видобутку з такою високою собівартістю збільшить потреби в закупівлі імпортного газу вже у 2025 році до 7 млрд дол.
- Нагадаємо, що Кабінет міністрів планує витратити 160 млрд грн від підвищення податків на видобуток українського газу на закупівлю російського газу.
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