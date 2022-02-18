Кабмін витратить 160 млрд грн від податків з українського газу на закупівлю російського, - Наливайченко
Кабінет міністрів планує витратити 160 млрд грн від підвищення податків на видобуток українського газу на закупівлю російського газу
Про це написав народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook .
"У пояснювальній записці до проєкту закону про підвищення податків на український газ написано: 160 млрд грн буде спрямовано на закупівлю імпортного – читай російського – природного газу. З одного боку, влада хоче зупинити видобуток власного газу в Україні, з іншого - відібрати в українських газовиків 160 млрд грн і передати їх "Газпрому", - заявив нардеп.
Також він наголосив, що замість залучення інвестицій в розробку українських газових родовищ на Полтавщині, Харківщині, Львівщині, на Причорноморському шельфі, - уряд прагне обкласти власні свердловини непосильними податками заради корупційних домовленостей з російським "Газпромом".
"Зараз ходять чутки про спроби деяких українських чиновників домовитися з російським "Газпромом" про відновлення закупівлі газу, Зокрема, щоб ці 160 млрд гривень від українських платників податків заплатити російській газовій монополії, тобто, по суті, віддати їх на фінансування російської армії", - уточнив Наливайченко.
- Нагадаємо, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий зі зменшенням постачання російського газу.
- В разі перебоїв через нове вторгнення Росії в Україну Японія планує постачати газ до ЄС.
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