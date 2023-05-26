У реєстрі зниклих безвісти перебувають більше 23 тисяч людей
До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про 23 700 людей. За рік Офіс уповноваженого щодо осіб, зниклих безвісти, встановив перебування приблизно 8 тисяч осіб і повернув тіла понад 1500 загиблих воїнів
Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
"Від початку травня запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин... Усі рідні, які розшукують зниклих безвісти, які зверталися в Національну поліцію із заявою про зникнення людини, і ті, хто звертався до Офісу уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти, до цього реєстру внесені. Це понад 23 тисячі людей".
Уповноважений наголосив, що не всі особи з реєстру зникли за особливих обставин. В нього автоматично внесено дані за попередніми заявами родичів. При видачі витягів з реєстру спеціалісти перевіряють, чи дійсно людина зникла за особливих обставин.
Котенко зазначив, що за рік діяльності його Офісу було встановлено місце перебування близько восьми тисяч зниклих безвісти.
- У Міністерстві внутрішніх справ запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Цей реєстр є повністю захищеною базою даних.
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