У реєстрі зниклих безвісти перебувають більше 23 тисяч людей

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Від початку травня запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин... Усі рідні, які розшукують зниклих безвісти, які зверталися в Національну поліцію із заявою про зникнення людини, і ті, хто звертався до Офісу уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти, до цього реєстру внесені. Це понад 23 тисячі людей".

Уповноважений наголосив, що не всі особи з реєстру зникли за особливих обставин. В нього автоматично внесено дані за попередніми заявами родичів. При видачі витягів з реєстру спеціалісти перевіряють, чи дійсно людина зникла за особливих обставин.

Котенко зазначив, що за рік діяльності його Офісу було встановлено місце перебування близько восьми тисяч зниклих безвісти.