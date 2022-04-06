У РФ кидатимуть за ґрати за ототожнення ролі СРСР та Німеччини у Другій світовій війні
В Росії штрафуватимуть та кидатимуть за ґрати за ототожнення ролі СРСР та Німеччини у Другій світовій війні
Відповідне рішення ухвалила Держдума РФ.
Законом запроваджується штраф за публічне ототожнення ролі СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Фізичним особам загрожує штраф до 5 тис. рублів, або арешт до 15 діб, юридичним особам - штраф до 100 тис. руб.
У липні 2021 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про заборону публічно ототожнювати цілі та дії СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні.
- 1 липня 2021 року Володимир Путін підписав закон, який забороняє заперечувати "вирішальну" роль СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною.
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