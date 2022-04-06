У РФ кидатимуть за ґрати за ототожнення ролі СРСР та Німеччини у Другій світовій війні

Відповідне рішення ухвалила Держдума РФ.

Законом запроваджується штраф за публічне ототожнення ролі СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Фізичним особам загрожує штраф до 5 тис. рублів, або арешт до 15 діб, юридичним особам - штраф до 100 тис. руб.

У липні 2021 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про заборону публічно ототожнювати цілі та дії СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

1 липня 2021 року Володимир Путін підписав закон, який забороняє заперечувати "вирішальну" роль СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною.

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