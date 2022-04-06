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У РФ кидатимуть за ґрати за ототожнення ролі СРСР та Німеччини у Другій світовій війні

6 квітня, 2022 середа
14:52
Світ гітлер-путін

В Росії штрафуватимуть та кидатимуть за ґрати за ототожнення ролі СРСР та Німеччини у Другій світовій війні

Відповідне рішення ухвалила Держдума РФ. 

Законом запроваджується штраф за публічне ототожнення ролі СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Фізичним особам загрожує штраф до 5 тис. рублів, або арешт до 15 діб, юридичним особам - штраф до 100 тис. руб. 

У липні 2021 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про заборону публічно ототожнювати цілі та дії СРСР та нацистської Німеччини у Другій світовій війні. 

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Друга світова війна
Держдума
нацизм
СРСР
нацистська Німеччина
рашизм
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