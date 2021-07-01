Путін заборонив росіянам ототожнювати радянський режим та Третій Рейх у Другій світовій війні
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який забороняє заперечувати "вирішальну" роль СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Заборона публічного ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями нацистської Німеччини і країн осі в ході Другої світової війни, заперечення вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії при звільненні країн Європи", – йдеться в документі.
Заборона стосується публічних виступів, художніх творів, ЗМІ та інтернету.Путін також підписав закон, який передбачає заборону публічної демонстрації зображень воєнних злочинців Другої світової війни. Винятком є зображення, де відсутня пропаганда чи виправдання нацизму і "формується негативне ставлення до ідеології".
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