Путін заборонив росіянам ототожнювати радянський режим та Третій Рейх у Другій світовій війні

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Заборона публічного ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями нацистської Німеччини і країн осі в ході Другої світової війни, заперечення вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії при звільненні країн Європи", – йдеться в документі.

Заборона стосується публічних виступів, художніх творів, ЗМІ та інтернету.

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Путін також підписав закон, який передбачає заборону публічної демонстрації зображень воєнних злочинців Другої світової війни. Винятком є зображення, де відсутня пропаганда чи виправдання нацизму і "формується негативне ставлення до ідеології".