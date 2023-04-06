Про це поінформувало міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

Як повідомляється, міністерство оборони Росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача східної групи військ в Україні.

Аналітики ствердили, що очолювана Мурадовим група військ зазнала надзвичайно важких втрат за останні місяці, оскільки її погано сплановані штурми не призвели до захоплення Вугледара у Донецькій області.

Генерал-полковник очолив цю групу військ після провальної спроби штурму Києва з північного заходу під час початку повномасштабного вторгнення.

"Наразі він є найбільш високопоставленим російським військовим, звільненим у 2023 році, але ймовірні й інші звільнення, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі", - звітували експерти.