У РФ можуть звільнити ще більше військових командувачів через невдачі на фронті, - британська розвідка
Фахівці припускають, що вище керівництво РФ може звільнити низку російських військових командувачів через недосягнення своїх цілей на сході України
Про це поінформувало міністерство оборони Великої Британії у твіттері.
Як повідомляється, міністерство оборони Росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача східної групи військ в Україні.
Аналітики ствердили, що очолювана Мурадовим група військ зазнала надзвичайно важких втрат за останні місяці, оскільки її погано сплановані штурми не призвели до захоплення Вугледара у Донецькій області.
Генерал-полковник очолив цю групу військ після провальної спроби штурму Києва з північного заходу під час початку повномасштабного вторгнення.
"Наразі він є найбільш високопоставленим російським військовим, звільненим у 2023 році, але ймовірні й інші звільнення, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі", - звітували експерти.
- Нагадаємо, раніше у звіті міноборони Великої Британії мовилося, що Москва прагне спонсорувати та розвивати інші приватні військові компанії (ПВК), аби у майбутньому відмовитися від співпраці із вагнерівцями.
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