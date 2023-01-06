У РФ на сьогодні залишилося 19% стратегічних високоточних ракет, – Резніков

Про це написав у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков оприлюднив "формулу безпеки", за якою "розрахував" ракетну міць російської армії

"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української ППО", – написав міністр.

Згідно з даними оприлюдненої інфографіки, в росіян залишилося 11% балістичних ракет "Іскандер", 9% – "калібрів", 12% – іранських дронів "шахед-136/131", 16% – стратегічних крилатих ракет Х-101.

У середині грудня в коментарі виданню The Guardian Олексій Резніков зазначив, що Україна підвищила ефективність своєї протиповітряної оборони до 80%

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