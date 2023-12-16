У РФ помер чиновник, чиє авто підірвалося на російській міні в Бєлгородській області
У суботу, 16 грудня, помер заступник голови адміністрації Красноярського району Ігор Бородаєнко, який був за кермом автомобіля, що вибухнув на протитанковій міні в Бєлгородській області 13 грудня
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram.
"Вночі Ігор Васильович, чоловік, який підірвався на міні у Красноярузькому районі, помер у лікарні. Лікарі боролися за його життя до останнього", - написав він.
Напередодні, 13 грудня, про підрив двох чиновників Краснояружського району прикордонної з Україною Бєлгородської області РФ на міні повідомляли сам Гладков, а також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Тоді повідомлялося, що Бородаєнко відірвало ноги. Він перебував в реанімації в тяжкому стані. У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко - мінно-вибухова травма та розривана рана м'яких тканин голови.
Третій пасажир обійшовся струсом мозку та закритою травмою органів грудної клітки і черевної порожнини.
"Чия міна у підсумку і так зрозуміло. Російська протитанкова міна, аби наші ДРГ не пройшли. Успішне мінування. А всього два роки назад це виглядало б як фантастика", - зазначив Андрющенко.
- Тижнем раніше у тимчасово окупованому Луганську невідомі підірвали автомобіль, у якому перебував депутат так званої народної ради "ЛНР" Олег Попов. Від отриманих травм він, ймовірно, помер.
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