У РФ повідомили про затримання в окупованому Криму п'ятьох "учасників Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомляє ТАСС,



За інформацією російської спецслужби, "затримані вербували кримських татар" та поширювали свою ідеологію серед жителів півострову.



ФСБ також заявляє про ліквідацію осередку організації.



"Хізб ут-Тахрір" - ісламська політична партія, яка в Росії заборонена з 2003 року. У більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів, їм також інкримінують приналежність до "Хізб ут-Тахрір"

В результаті затримали 5 чоловіків.

Росіяни призначили 2 місяці СІЗО трьом з п'яти схоплених татар.