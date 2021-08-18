У РФ повідомили про затримання в окупованому Криму п'ятьох "учасників Хізб ут-Тахрір"
ФСБ повідомила про затримання нібито двох ватажків та трьох учасників організації "Хізб ут-Тахрір"
Про це повідомляє ТАСС,
За інформацією російської спецслужби, "затримані вербували кримських татар" та поширювали свою ідеологію серед жителів півострову.
ФСБ також заявляє про ліквідацію осередку організації.
"Хізб ут-Тахрір" - ісламська політична партія, яка в Росії заборонена з 2003 року. У більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.
- Нагадаємо, 17 серпня в 4 ранку по окупованому Криму розпочалась облава ФСБ на кримськотатарських активістів, їм також інкримінують приналежність до "Хізб ут-Тахрір"
- В результаті затримали 5 чоловіків.
- Росіяни призначили 2 місяці СІЗО трьом з п'яти схоплених татар.
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