У РФ топменеджера "Аерофлоту" посадили на 13 років за держзраду
Колишнього представника "Аерофлоту" у Великій Британії Дмитра Федоткіна посадили на 13 років за державну зраду
Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС із посланням на джерела у суді.
Федоткіна звинуватили у передачі британській розвідці секретних даних про суспільно-політичну ситуацію у РФ. За це топменеджера російської авіакомпанії засудили до 13 років колонії суворого режиму. Справа слухалася у закритому режимі.
Дмитра Федоткіна заарештували 11 листопада 2020 року за звинуваченнями у держзраді. Обвинувачений не визнав провину.
- 22 листопада 2020 року стало відомо, що у Росії Федоткіна звинуватили у роботі на британську розвідку.
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