Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС із посланням на джерела у суді.

Федоткіна звинуватили у передачі британській розвідці секретних даних про суспільно-політичну ситуацію у РФ. За це топменеджера російської авіакомпанії засудили до 13 років колонії суворого режиму. Справа слухалася у закритому режимі.

Дмитра Федоткіна заарештували 11 листопада 2020 року за звинуваченнями у держзраді. Обвинувачений не визнав провину.

22 листопада 2020 року стало відомо, що у Росії Федоткіна звинуватили у роботі на британську розвідку.

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