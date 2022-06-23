У РФ закінчуються військові пілоти, - авіатор Хазан

Про це йдеться в етері телеканалу "Еспресо".



"На сьогодні є конкретний факт, що російські військові пілоти бояться виконувати польоти на територію України, тому що з нашого боку застосовується інша тактика. Почали стріляти ракетами повітряного базування з великої відстані, а нам доходять нові системи ППО і це змусить військово-повітряні сили РФ відмовитися від того, що вони зараз роблять. Тобто підлітають на дуже коротку відстань до своїх кордонів, менш як 10 км, роблять повітряний пуск і повертаються. А коли у нас з'явиться більше далекосяжних систем, то російські літаки будуть боятися наближатися до своїх кордонів", – пояснив військовий авіатор.



Геннадій Хазан зазначив, що українські військові пілоти повідомили йому про те, що зараз у Качу (державний військовий аеродром у Криму, у межах Севастополя, – ред.) прилетів новий російський полк, тому що від старого нікого не залишилося.



"Літаки можна підготувати до вильотів, склепати з трьох один, а проблема, кого посадити за важелі керування літаком. Тому вони почали витягувати людей, які були звільнені з лав військово-повітряних сил РФ, і пропонувати за великі гроші виконувати бойові вильоти, тільки вже у рамках так званої організації Вагнера. Але виникають питання, яким чином тоді у "Вагнер" з'явилися бойові літаки військово-повітряних сил РФ, і це теж є одним зі злочинів. Тобто командування ВПС РФ на якихось умовах передало майно якійсь військовій організації, відповідно, виникають далі питання: чому, хто дав наказав, яким чином і ще є велика низка питань", – зазначив експерт.



Хазан підкреслив, що насправді військові пілоти у росіян закінчуються, які можуть виконувати бойові вильоти.

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